Bolos de arroz em meia hora

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 180 ºC. Forre oito aros médios com uma tirinha de papel vegetal. Disponha-os num tabuleiro de forno, liso, forrado com papel vegetal. Reserve.

Bata a manteiga, previamente amolecida, com o açúcar, até obter um creme esbranquiçado.

Adicione os ovos, um de cada vez, e bata bem.

Adicione as farinhas e o fermento e bata um pouco mais, até obter um creme homogéneo.

Divida a massa pelos aros. Polvilhe com um pouco de açúcar e leve ao forno durante cerca de 20 minutos, ate formarem uma crosta e ficarem dourados. Faça o teste do palito.

Deixe arrefecer ligeiramente antes de remover os aros, com cuidado, para evitar queimaduras.

No robô de cozinha:

Pré-aqueça o forno nos 180 ºC. Forre oito aros médios com uma tirinha de papel vegetal. Disponha-os num tabuleiro de forno, liso, forrado com papel vegetal. Reserve.

Coloque no copo de mistura a manteiga. Aqueça dois minutos a 50ºC na velocidade 2.

Coloque o acessório misturador e adicione os ovos e o açúcar. Bata três minutos a 37 ºC na velocidade 4.

Adicione as farinhas e o fermento e bata mais 30 segundos na velocidade 3.

Divida a massa pelos aros. Polvilhe com um pouco de açúcar e leve ao forno durante cerca de 20 minutos, ate formarem uma crosta e ficarem dourados. Faça o teste do palito.

Deixe arrefecer ligeiramente antes de remover os aros, com cuidado, para evitar queimaduras.

Nota: Se não tiver os aros necessários para a preparação destes docinhos, pode fazê-los em formas para queques ou, então, fazer os vossos próprios aros:

Corte o centro do rolo de papel de cozinha em pequenos aros com cerca de 3 cm de largura. Forre-os com papel de alumínio e já está