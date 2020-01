Bolo de tangerina

Preparação

Comece por ligar o forno nos 160 ºC.

Pincele uma forma com azeite e polvilhe com um pouco de farinha de milho. Sacuda o excesso e reserve.

Coloque, no copo da liquidificadora, os ovos e as tangerinas, com a casca, cortadas em quartos e sem as grainhas. Bata durante um minuto.

Adicione o açúcar e o azeite e bata mais um pouco.

créditos: Faz e Come

Adicione a farinha de milho, a fécula de batata e o fermento e misture até dissolver.

Verta a massa na forma previamente preparada e leve ao forno durante cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito.

Depois de cozido, deixe o bolo repousar durante 10 minutos antes de desenformar.

Se preferir, pode regar o bolo com uma glace: misture um pouco de sumo de tangerina com 100 gramas de açúcar em pó, até obter um creme esbranquiçado.