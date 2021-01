Bola de enchidos

Preparação

Dissolver o fermento na água. Juntar a farinha, os ovos, a banha, a manteiga e o azeite. Mexer.

Juntar o sal e amassar.

Juntar 100 g da mistura de enchidos picados à massa. Formar uma bola e, se necessário, polvilhar com um pouco de farinha.

Deixar levedar entre 45 minutos a uma hora, numa taça tapada e previamente untada com azeite.

Dividir a massa em três porções.

Untar um tabuleiro de 30x20 cm com azeite.

Dispor uma porção de massa na base do tabuleiro, com as mãos untadas com um pouco de azeite. Por cima, colocar a mistura de enchidos picados. Depois, por cima, mais uma porção de massa, seguida de outra de enchidos e terminar com a última porção de massa.

Tapar o tabuleiro e deixar levedar durante cerca de 30 minutos.

Pincelar a superfície da massa com gema de ovo, dissolvida num pouco de água.

Levar ao forno previamente aquecido a 190 ºC entre 30 e 35 minutos. Antes de retirar, verificar a cozedura.

Desenformar e deixar arrefecer em cima de uma rede. Cortar em cubos e servir.