Arroz doce cremoso

Preparação

Num tacho, coloque o leite, o arroz, as casquinhas de limão, o pau de canela e o sal e leve ao lume brando mexendo de vez em quando até que o arroz esteja cozido.

Depois de cozido, adicione o açúcar e continue a mexer em lume brando por mais dez minutos.

Numa tigela, bata as gemas com um garfo e deite um pouco do caldo do arroz doce para temperar as gemas. Mexa bem para não as deixar cozer.

De seguida, misture as gemas no arroz doce e deixe ao lume por mais dois ou três minutos.

Retire do lume divida por tigelas individuais e deixe arrefecer totalmente antes de polvilhar com canela.

Nota: esta receita produz um arroz doce mais cremoso e menos seco. Se o quiser mais sequinho, pode retirar 150 ml de leite à receita apresentada.