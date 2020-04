Almôndegas vegetarianas com molho de tomate

Preparação

Coloque uma das cebolas picadas, o alho, o aipo, o arroz selvagem e o caldo (pode fazê-lo juntando um cubo de caldo de legumes a água quente) numa caçarola e deixe levantar fervura. Baixe o lume e tape. Deixe cozinhar durante 15 minutos para amaciar o arroz. Junte o alho, os bagos de trigo, os flocos de aveia e a quinoa. Cozinhe mais 20 minutos, tapado, até o preparado ficar grosso e polposo e os grãos tenros.

Mexa durante a cozedura para evitar que pegue e acrescente água, se necessário. Destape a caçarola e mexa. Se necessário, cozinhe mais um pouco. Misture o queijo e tempere a gosto. Transfira para uma tigela e deixe arrefecer.

Corte o manjericão em pedaços (reserve algum para o final), deite na caçarola e misture com a raspa de limão. Tire colheradas do preparado e molde bolinhas do tamanho de almôndegas.

Para fazer o molho:

Aqueça três colheres de sopa de azeite numa frigideira, de preferência antiaderente. Salteie as almôndegas, virando-as com frequência, até ficarem estaladiças e com um tom dourado pálido. Volte a colocá-las no prato.

Aqueça o restante azeite na frigideira e salteie a outra cebola durante cinco minutos. Junte a polpa de tomate, os temperos e cozinhe durante 15 minutos. Volte a colocar as âlmondegas na caçarola e aqueça-as durante dois a três minutos. Sirva decorado com as folhas extra de manjericão.