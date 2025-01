A 31 de janeiro, o Coliseu do Porto abre portas para receber a Wine Party, um evento solidário promovido pela Associação Bagos D’Ouro, com mais de 50 vinhos em prova, música e uma ceia para aconchegar. Nas várias dinâmicas preparadas para o evento, inclui-se uma participação especial do Balleteatro e a presença do Douro Street Art Festival, que estará a produzir uma tela ao vivo, que será leiloada ainda em 2025.

Este ano, a Bagos D’Ouro alarga a sua missão para Carrazeda de Ansiães, somando assim oito concelhos abrangidos na região do Douro. A Associação trabalha neste novo concelho desde janeiro, altura em que se iniciou o processo de sinalização, sempre articulado com os parceiros sociais locais.

“Mudar vidas através da educação” é a premissa da Associação, que agora juntará às mais de 200 crianças e jovens que já apoia nos outros concelhos (Alijó, Armamar, Mesão Frio, Murça, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço), mais de 30 novos alunos de Carrazeda de Ansiães.

“A receita líquida gerada a partir da venda dos bilhetes para a Wine Party reverte integralmente para a missão da Associação, que há 14 anos trabalha a favor da igualdade de oportunidades educativas e da inclusão social”, informa a Associação Bagos D’Ouro.

Segundo Maria Inês Taveira, coordenadora geral da Bagos D’Ouro, “este é sempre um momento simbólico do ano, em que reunimos mais de 20 dos produtores que apoiam a Associação ao longo do ano para dar a conhecer a nossa missão, em modo de celebração. Todos os anos temos recebido mais de 400 convidados, muitos deles que acompanham a Wine Party há várias edições, demonstrando assim o seu apoio, fundamental para que possamos continuar a alargar a nossa atuação e a abranger cada vez mais crianças e famílias”.

A 12ª edição da Bagos D’Ouro Wine Party acontece a 31 de janeiro, a partir das 22h00, e a música será garantida pelos DJ’s Isabel Menéres Campos e Pedro Taveira. Para quem quiser aderir ao conceito da festa, o veludo é o dress code proposto.

Os bilhetes custam 50€ por pessoa podem ser adquiridos aqui.