Com presença sólida na capital e na linha de Cascais, a Volup iniciou no final de 2021 a sua atividade no norte de Portugal. Criada em dezembro de 2020 por Álvaro Meyer, a Volup começou em março do ano transato a operar em Cascais, e a 25 de novembro estreou os seus serviços no Porto, abrangendo, nesta fase inicial, as zonas da Baixa, Boavista, Foz e Matosinhos.

“Temos vindo a aumentar a oferta disponível de restaurantes e produtos na aplicação assim como temos inovado no serviço, com o recente lançamento do serviço Multiorder, onde o cliente pode fazer uma encomenda que envolva restaurantes diferentes no mesmo pedido”, refere o CEO da Volup, Álvaro Meyer.

“Em vésperas de completarmos o nosso primeiro ano de atividade, e cumprindo a estratégia de chegar a novos mercados, decidimos levar a Volup para o Porto, onde estamos já a trabalhar com alguns dos melhores restaurantes da cidade”, acrescenta o responsável da empresa.

Bocca, Habitat, DOP, do chef Rui Paula, Wish, do chef António Vieira, Ikeda, Chutnify e Gion são alguns dos restaurantes disponíveis na aplicação Volup. Para além destes espaços, os utilizadores podem ainda fazer o seu pedido do Melhor Bolo de Chocolate do Mundo. As encomendas são entregues por profissionais qualificados – os navigators.

O setor de delivery onde a Volup se insere ganhou grande destaque no último ano, sendo que é já uma tendência que se instalou como um formato de consumo mais enraizado no quotidiano.