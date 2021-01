“Vinhos de pouca intervenção... ou nenhuma?” é o tema à conversa na próxima edição do “Sommeliers Storytellers”, iniciativa organizada pela Tinto Cão, empresa especializada na divulgação do mundo dos vinhos. O encontro está marcado para as 21h00, de 1 de fevereiro, e terá transmissão em direto nos canais oficiais do programa nas redes sociais.

À conversa estarão os sommeliers André Figuinha e Rodolfo Tristão que convidam os produtores António Madeira e sommelier Guilherme Corrêa.

De acordo com a nota informativa que acompanha a divulgação da sessão, os intervenientes abordarão temas como consumidores mais informados e aptos a novas experiências, produtores que oferecem vinhos naturais únicos, questões relativas ao meio ambiente e fatores ecológicos. Acresce a abordagem ao mercado e a sua margem de crescimento.

“Um dos objetivos desta nova edição do Storytellers é a conquista dos amantes do vinho, expondo a sua cultura de uma forma sucinta, simples e descontraída, mostrando temas interessantes com ligação à cultura, música, gastronomia e lifestyle”, sublinham os organizadores do encontro online.

André Figuinha é sommelier profissional distinguido em 2019 como "Sommelier do Ano" pelo blogue “Mesa Marcada” e também no mesmo ano pela revista “Grandes Escolhas”.

Rodolfo Tristão, sommelier e consultor de vinhos, conta com uma carreira superior a 20 anos no setor, tanto em Portugal como a nível internacional. Distinguido como “Sommelier do Ano 2016” pela “Revista de Vinhos” e “Premio Arte da Sala” da Academia da Gastronomia Portuguesa.