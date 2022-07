Na quinta edição do Vinhos do Tejo nas Praias, a Nazaré volta a ser o areal eleito para dar as boas-vindas, de 15 a 17 de julho. Os Vinhos do Tejo seguem viajem até à Ericeira, no dia 20, e São Martinho do Porto, a 22 . No fim de semana de 23 e 24 rumam à praia da Foz do Arelho e a 26 e 27 de julho ao Baleal. Depois é altura de brindar ao verão ao sabor dos Vinhos do Tejo nas praias do Algarve, com paragem na Praia da Rocha, de 30 de julho a 1 de agosto; em Lagos, de 3 a 5 de agosto; na Quarteira, de 6 a 8; em Albufeira, nos dias 9 e 10; e, por fim, em Monte Gordo, de 13 a 15.

A caravana Vinhos do Tejo nas Praias vai levar na bagagem cinco brancos e três rosés, ideais para degustar nos dias quentes, a solo ou a acompanhar as refeições leves e frescas desta época estival. Somando um total de oito referência vínicas, têm origem em quatro produtores, que em comum têm a origem no concelho de Almeirim. São eles a Adega de Almeirim, a Quinta da Alorna, a Quinta do Casal Branco e a Fiuza. Os Vinhos do Tejo em questão estão, na sua maioria, disponíveis de Norte a Sul, em hiper e supermercados – à exceção do Terra de Lobos rosé, mas cuja compra pode ser feita na loja online do produtor –, com o preço de venda ao público recomendado indicado na lista abaixo. Na ação, a degustação é gratuita e há brindes “sem álcool” para os mais novos.

A iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim.

Os interessados encontram na lista abaixo os vinhos e produtores presentes na ação, assim como o preço de venda ao público da garrafa.

Adega de Almeirim

Obelisco branco (2,19 euros)

Obelisco rosé (2,19 euros)

Cacho Fresco branco (1,99 euros)

Cacho Fresco rosé (1,99 euros)

Quinta da Alorna

Quinta da Alorna branco (4,49 euros)

Lutra branco (3,99 euros)

Quinta do Casal Branco

Terra de Lobos rosé (4,99 euros)

Fiuza

3 Castas branco (3,99 euros)