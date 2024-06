Cada uma das sessões do Wine Affair será dedicada a um tipo diferente de vinho: branco, rosé e espumante, com decoração a rigor para cada um deles. Desta forma, a 29 de junho a sessão será dedicada ao vinho branco. A 27 de julho, o Wine Affair celebra o vinho rosé e, finalmente, a 7 de setembro, será a vez dos espumantes. A prova de vinhos decorre das 17h00 às 22h00, com a master class a ter lugar entre as 20h00 e as 21h30.

Os bilhetes de entrada mais simples, de 15€, dão acesso às provas de vários produtores, com a possibilidade de upgrade para outros bilhetes, que incluem master classes exclusivas e com inscrições limitadas (35€). Todas as sessões terão DJ e serão o pretexto para conhecer melhor o mundo dos vinhos. Em cada uma das sessões é possível comprar os vinhos diretamente aos produtores.

Para quem queira aproveitar o Wine Affair para passar uns dias no Sheraton Cascais Resort, há também um pacote especial de alojamento. “Para isso, haverá um código que o cliente poderá utilizar para usufruir de 15% de desconto para utilizar em alojamento nas noites do evento. Basta que seja usado o código ER5 e o desconto é aplicado automaticamente”, informa a unidade hoteleira.

Cinquenta por cento do valor de qualquer bilhete reverte para a Make a Wish, fundação que tem como missão realizar desejos de crianças e jovens. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.