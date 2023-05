Encaixada entre as Serras do Alvão e da Padrela, Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, é a porta de entrada para a região do Alto Tâmega.

Esta nova rota pelos sabores transmontanos reúne 60 espaços de restauração e tem como objetivo divulgar os produtos endógenos do território, grande parte deles de origem protegida ou certificada, e promover a economia circular da região.

Os protagonistas deste roteiro são vários e vão desde a Batata de Trás-os-Montes à Posta de Carne Maronesa, passando pelas diversas variedades da castanha oriunda dos soutos da Serra da Padrela, cogumelos silvestres, as famosas cebolas, que dão nome à feira de dia 25 de setembro, e o cabrito de Raça Bravia criados na Serra do Alvão.

Para obter toda a informação foi criado um QR Code que se encontra disponível em folhetos distribuídos nos postos de Turismo e/ou no site do município.