Foi pela curiosidade e necessidade do público em ter mais opções alimentares à base de vegetais e de aprender a cozinhá-los de diversas maneiras, que a chef Vera Carvalho criou o projeto Comer Amor – um serviço de catering especializado em alimentação 100% vegetal - e que chega agora em livro. São mais de 80 receitas para refeições equilibradas, saborosas, ecológicas e saudáveis.

A grande paixão de Vera Carvalho sempre foi a cozinha vegetariana, tendo sido a única participante vegetariana do programa MasterChef Portugal. Mais tarde, criou a sua própria empresa — Comer Amor —, um serviço de catering especializado em alimentação 100% vegetal.

Esta experiência ensinou-lhe que há um interesse crescente pela cozinha vegetariana e os seus clientes mostram uma grande vontade de incluir mais vegetais na alimentação, mas não sabem como fazê-lo. E assim nasceu este livro.

São mais de 80 receitas que vão inspirá-lo a mudar a forma como prepara os vegetais no dia a dia. Aqui, vai encontrar truques, dicas, e segredos para tornar a sua alimentação mais equilibrada e saudável.

As fotografias das receitas são do conceituado fotógrafo de culinária Mário Cerdeira e da autora do blogue Le Passe Vite, Joana Alves.

créditos: Vera Carvalho

Vera Carvalho nasceu em Lisboa, em 1980, e tem desenvolvido o seu trabalho na área da cozinha à base de plantas desde 2014. Ao longo do seu percurso, trabalhou como consultora nas áreas da restauração e hotelaria, deu aulas e workshops de alimentação vegetariana e étnica e fundou o projeto Comer Amor, onde é chef executiva.

A sua paixão pela culinária nasceu da vontade de informar e divulgar conhecimento sobre alimentação saudável. O objetivo era mostrar que é fácil adotar novos hábitos alimentares que nos proporcionem melhor qualidade de vida.

Primeiras páginas deste delicioso livro aqui.