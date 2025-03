No dia 11 de março de 2025, pelas 19h30, Lisboa será palco de um encontro gastronómico memorável. O chef Rui Silvestre, do Fifty Seconds (uma estrela Michelin), recebe dois dos mais conceituados nomes da alta cozinha portuguesa: Hans Neuner, do Ocean (duas estrelas Michelin), e Rui Paula, da Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas Michelin). Juntos, os três chefs irão criar uma experiência culinária única, unindo talento, tradição e inovação num jantar especial.

MENU Entradas Cogumelos | Citrinos | Anchovas – Rui Silvestre

Sapateira | Singapura | Shiso – Rui Silvestre

Wasabi | Alho Negro | Beterraba – Hans Neuner

Taco | Frutos do Mar – Rui Paul Pratos principais Ouriço | Cebola | Imperial Gold – Rui Silvestre

Lírio | Jalapeño | Pepino – Rui Silvestre

Lavagante | Ananás dos Açores – Rui Paula

Atum | Caviar Oscietra | Wasabi – Rui Silvestre

Carabineiro | Kohlrabi | Pimenta Longa – Hans Neuner

Enguia Fumada | Tapioca | Masala | Beterraba – Rui Silvestre

Polvo | Aioli | Gochujang – Rui Silvestre

Pregado | Berbigão | Yuzu Kosho – Rui Silvestre Sobremesas Citrinos | Shiso | Gengibre – Patricia Godinho

Avelã | Arando | Coco – Patricia Godinho

Aletria | Manga | Alfarroba | Pistácio | Chocolate Cravinho e Caramelo – Patricia Godinho

Esta colaboração nasce de uma paixão comum pelos sabores do mar e pelos ingredientes que Portugal tem para oferecer. O menu, que conta com harmonização de vinhos e que vai ficar por 350€ por pessoa, foi cuidadosamente elaborado para esta noite e reflete a identidade culinária de cada chef, combinando técnicas sofisticadas com o respeito pela tradição gastronómica nacional.

Esta viagem sensorial será guiada pelo chef anfitrião, Rui Silvestre. O seu menu de degustação de 14 pratos reflete uma fusão entre a cozinha portuguesa e as influências da gastronomia indiana e africana, numa homenagem às suas raízes familiares. A sofisticação das técnicas francesas aliada à profundidade dos sabores exóticos resulta numa experiência arrojada.

Desde 2007, o chef austríaco Hans Neuner tem vindo a consolidar o Ocean como um dos restaurantes mais icónicos do país. Distinguido com duas estrelas Michelin, o seu restaurante no Algarve é reconhecido pelo conceito inovador dos menus que exploram as ligações históricas e culturais da gastronomia portuguesa com o mundo.

Inspirado pelas rotas das especiarias e pela influência de países como Brasil, Moçambique e Cabo Verde, Neuner leva os seus clientes numa viagem de sabores globais. A sua vinda a Lisboa para esta noite especial representa uma oportunidade rara de provar a sua assinatura gastronómica num contexto exclusivo.

No norte do país, o nome de Rui Paula é sinónimo de excelência. O seu restaurante Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, é um verdadeiro templo da gastronomia, onde a fusão entre o mar e a criatividade do chef conquistou duas estrelas Michelin.

Informações do evento Data: Terça-feira, 11 de março de 2025

Inspirado na obra "Os Lusíadas", Rui Paula cria menus de degustação que transformam a poesia portuguesa numa celebração dos sentidos. A sua participação neste jantar promete trazer pratos icónicos que refletem a essência da sua cozinha: intensa, sofisticada e repleta de emoção.

Para esta noite única, os três chefs prepararam um menu especial onde cada prato conta uma história e reflete a essência dos seus criadores.