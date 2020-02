O “Menu Especial São Valentim”, no Segundo Muelle, restaurante localizado próximo ao Mercado da Ribeira, sugere como welcome drink, um flute “Pisco Seductiòn”, seguido de um couvert Segundo Muelle e de um tártaro de salmão, uma combinação de pedaços deste peixe, com abacate e cobertos com agrião. A acompanhar, tostas crocantes aromatizadas com emulsão de azeite.

De seguida, nos pratos principais, o lombo de salmão grelhado com risoto de pimenta-amarela, ou um lombo salteado com cebola e tomate, acompanhado de choclo salteado e batatas fritas.

A fechar, com a sobremesa, um “Trilogia Peruana”.

Segundo Muelle

Praça D. Luís I, nº 30, Loja 4b, Lisboa

Contactos: Tel.: 931 169 158; E-mail: sm.lisboa@segundomuelle.pt

A refeição orça os 39,00 euros por pessoa.