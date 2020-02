“Txotx”, está aberta a época da sidra no portuense restaurante Sagardi

Por cá, podemos já estar familiarizados com a abertura do vinho novo nas adegas pela altura do São Martinho. No País Basco, a festa da nova colheita, vive-se nos primeiros meses do ano e faz-se com sidra. No portuense restaurante Sagardi Cozinheiros Bascos, junto à zona da Ribeira, vive-se por estes dias a festa da sidra.

A temporada do “Txotx”, palavra que dá nome à abertura da torneira da barrica para que saia a sidra, é uma tradição com raízes profundas no País Basco. No passado, numa espécie de degustação informal, os compradores provavam sidra de diversas barricas, escolhendo a melhor para engarrafar. As restantes eram vendidas a copo, servidas diretamente e acompanhadas de algo para comer. A época do “Txotx” foi crescendo e mudando, sendo atualmente vivida sobretudo como uma tradição muito associada à gastronomia, já que provar a nova colheita se tornou sinónimo de acompanhá-la com pratos típicos de sidraria.

créditos: Sagardi Cozinheiros Bascos

No Porto, o Sagardi Cozinheiros Bascos tem sempre disponível um menu típico de sidraria. A temporada do “Txotx” faz o convite a conhecê-lo. O nome do menu é uma homenagem à localidade de Astigarraga, capital da sidra basca, de onde chega, durante todo o ano, a sidra servida no restaurante. Esta diferencia-se pelo fabrico artesanal, por ser menos doce e mais intensa, ideal para refrescar um final de dia e o começo de uma excelente refeição.

O “Menu Astigarraga” começa com um aperitivo de “Txistorra” frita de Orio. São depois servidos dois pratos de bacalhau, pensados para partilhar: tortilha de bacalhau ao estilo Roxario e Bacalhau frito típico das casas de sidra. O prato principal do menu é o txuleton (costeletão) de Vaca Velha, só por si uma tradição do País Basco e do próprio Sagardi, que acompanha com pimentos de piquillo salteados ao estilo de Tolosa.

Sagardi Cozinheiros Bascos



Rua de São João, 54, Porto

Horário: Todos os dias das 10hoo às 24h00 (barra de pintxos) e das 12h00 às 24h00 (restaurante )

Contactos: Tel. 221 130 987

Uma degustação de queijos artesanais bascos completa o menu, que tem um valor de 51 euros por pessoa.