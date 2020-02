Trouxas de ovos e Fidalgos e os segredos para produzir estas preciosidades portuguesas

Originário da Índia, o açúcar foi, até à Renascença, considerado no Ocidente como um produto de luxo, um símbolo de estatuto e de poder, que se usava sobretudo como remédio ou especiaria.

A presença árabe já nos tinha deixado o gosto pelos doces. Por isso, a abundância do açúcar aquando da expansão marítima, gerou um enorme entusiasmo pela criação de iguarias, para o que muito contribuíram os conventos espalhados pelo território.

As ordens monásticas, especialmente as femininas, dedicaram muito do seu tempo e riqueza à confeção de doces requintados, servidos nas festas dos conventos, oferecidos às personalidades que os visitavam e solicitados para as mesas de casas nobres. Só quando as ordens religiosas se extinguiram foi possível tirar as suas sigilosas receitas da clausura e popularizá-las, dando continuidade a uma doçaria única no mundo.

Pode dizer-se que o doce de ovos, também conhecido como Ovos Moles, é a matriz da doçaria conventual. É por ele que quase tudo começa: Papos de Anjo, Celestes, Pescoços e Gargantas de Freira, Castanhas Doces ou os Ovos Moles de Aveiro, nas suas réplicas marinhas.

Como base para muito outros doces, a sua qualidade é essencial. Infelizmente tem vindo a ser substituído por preparados industriais que só na cor se assemelham ao original.

É com os mesmos ingredientes – apenas ovos e açúcar – que se fazem as Trouxas de Ovos, outra das preciosidades da doçaria conventual alentejana. É o modo de os trabalhar, são os gestos, que as tornam diferentes. As que vemos são exemplares. Nada têm a ver com o que se encontra na maior parte do comércio. Fazem-se com "folhas" de ovos quase transparentes, receita do desaparecido Convento do Paraíso de Évora.

Nos delicados fios de ovos, que navegaram para outros continentes, repetem-se os mesmos ingredientes, mas recorre-se a uma técnica diferente, que os transforma em filamentos dourados e maleáveis.

A doçaria portuguesa tem na vertente conventual a sua expressão mais faustosa e singular. Faustosa porque utiliza produtos outrora nobres – como o açúcar, os ovos e a amêndoa – em quantidades prodigiosas, e singular porque o faz de uma forma única, sem paralelo noutros países, e com um enorme equilíbrio e bom gosto.

Agora, com trouxas e ovos moles, tem-se o que é preciso para fazer o célebre Fidalgo Alentejano.

créditos: MemoriaMedia

Os Queijinhos de Amêndoa são outro aspeto da doçaria conventual. Aqui, além do açúcar e dos ovos, introduz-se a amêndoa, sob a forma de maçapão que, com gestos precisos e quase mágicos, é esculpido, ganha forma e volume, transformando-se aos poucos num delicioso queijo doce, recheado com ovos moles.

Posto isto, vamos às receitas com doces de ovos.

Doces de ovos

Ingredientes

33 gemas, 3 claras, 480 g de açúcar (Conta- uma colher de sopa de açúcar por cada gema de ovo), Água q.b.

Confeção

Coloca-se o açúcar num tacho, cobre-se com água e deixa-se ferver até obter ponto de espanada (117 ºC).