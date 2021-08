“Estes vinhos são os perfeitos embaixadores de Torre de Palma e da sua história. Transmitimos ao nosso enólogo, Duarte de Deus, a nossa visão inspirada na história de Torre de Palma que vem desde o tempo dos romanos e que homenageamos em particular com o vinho Musas, que apresenta o emblemático Mosaico ‘Coro da Musas’ encontrado na Villa Romana da propriedade”, refere Luísa Rebelo, proprietária de Torre de Palma, em Monforte, Alto Alentejo.

“A vinha é influenciada pelo microclima da Serra de São Mamede, uma zona mais fresca e diferenciada do Alentejo onde a produção é realizada com métodos artesanais”, explica o enólogo Duarte de Deus.

O vinho Reserva da Família Branco 2017 (95 euros) apresenta três castas brancas de Torre de Palma. Colhido e selecionado à mão, foi vinificado em depósitos de cimento e guardado em barricas de carvalho francês. Trata-se de uma edição muito exclusiva, limitada a 720 garrafas numeradas.

Villa Romana de Torre de Palma.

Já o vinho Musas Tinto 2019 (70 euros), homenagem ao “Coro das Musas”, parte de um vasto conjunto de mosaicos da villa romana de Torre de Palma que pavimentavam a sala nobre da casa. “Scopa aspra tessellam ledere noli. Vteri Felix” é a legenda inscrita no rótulo, que traduz para "Não estragues o mosaico com uma vassoura demasiado áspera, boa sorte", um apelo dos mestres mosaicistas e do dono da casa ao cuidado a ter com uma obra tão bela e sensível. Este é o primeiro vinho de Torre de Palma vinificado em talha de cerâmica tradicional, e conta com uma edição limitada de mil garrafas.

Para finalizar esta trilogia, refira-se o vinho Alicante Bouschet & Tinta Miúda 2017 (95 euros). A diversidade de solos da vinha em produção integrada permite criar vinhos singulares. Após vindima manual e uma suave pisa a pé em lagares de mármore, esta produção limitada estagiou 18 meses em barricas de carvalho francês. O resultado é um vinho que mostra todo o potencial da casta Alicante Bouschet, equilibrada pela frescura da Tinta Miúda.

Estes vinhos podem ser encontrados na loja online de Torre de Palma e na Botica de Palma, localizada no Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte.