A dupla de bartenders Emanuel Minez e Paulo Gomes conquistaram novas distinções para os seus bares na capital portuguesa. Red Frog e Monkey Mash subiram ao palco na cerimónia de entrega dos prémios Top Cocktails Bars, iniciativa que inclui os melhores bares de Portugal e Espanha, numa cerimónia que decorreu a 23 de janeiro na capital madrilena. Duas das estrelas foram atribuídas ao bar Red Frog e o Monkey Mash foi premiado com uma estrela.

“É com grande orgulho que recebemos estas distinções para o Red Frog e para o Monkey Mash. É bom ver que o nosso trabalho, pautado pelo rigor, criatividade e qualidade, continua a ser reconhecido a nível internacional”, refere Emanuel Minez, co-fundador dos bares Red Frog e Monkey Mash.

“Estas estrelas conquistadas irão contribuir para uma maior visibilidade destes dois projetos, que muito nos orgulham”, acrescenta Emanuel, visivelmente feliz por mais esta conquista dos projetos que desenvolve juntamente com Paulo Gomes.

Fundado em 2015, na Rua do Salitre, em Lisboa, o Red Frog, conquistou no final de 2022 a 40ª posição no ranking “The World’s 50 Best Bars”, sendo o único bar nacional a figurar nesta lista. Este speakeasy, que mudou de morada em 2021, para o número 66 da Praça da Alegria, apresenta cocktails com a assinatura do barman Paulo Gomes.

Por sua vez, o Monkey Mash, localizado também na Praça da Alegria, morada obrigatória para os amantes de cocktails, convida a um cocktail num ambiente mais descontraído, e propõe ligações inusitadas de ingredientes, que revelam, mais uma vez, o rigor e a excelência das criações desta dupla premiada pelo mundo fora.