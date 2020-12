Diariamente às 17h00, o “Chá das Rainhas” do Tivoli Palácios de Seteais inspira-se na vida e época de monarcas portuguesas, com uma primeira sugestão a viajar ao século XVIII e ao reinado de D. Maria I. A monarca foi recebida pela primeira vez no Palácio em setembro de 1787. O chá inclui uma seleção de três peças de pastelaria e tem como sugestão o chá Jasmin Queen, inspirado nos jardins de Seteis (18,00 euros) .

O segundo “Chá das Rainhas” presta tributo a D. Catarina de Bragança, que poderá ter sido a responsável pelo aparecimento do ritual do chá em Inglaterra quando ali desembarcou, então com 22 anos, para casar com Carlos II. No Palácio de Seteais, o chá (22,00 euros) é composto por uma seleção de três peças de pastelaria, scones com manteiga e compotas e finger sandwiches. Como bebida, o chá Imperial Lapsang Souchong, o preferido de Catarina de Bragança.

Por fim, a opção inspirada na Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbón, cuja esfinge figura, junto com a de D João VI, no arco triunfal de Seteais, abrange os mesmos elementos que o menu anterior, embora o destaque vá para o chá French Earl Grey. Os clientes têm direito a uma Flûte de Champanhe Moët & Chandon (28, 00 euros).

Tivoli Palácio de Seteais Rua Barbosa du Bocage nº 8, Sintra Contactos: tel. 219 233 200; e-mail palacioseteais@tivoli-hotels.com

Além dos aromas sugeridos para cada menu, estão também disponíveis outras opções de chá verde, como o Moroccan Mint, o Pólo Club, o Silver Moon e o Emperor Sencha. Entre as propostas de chá preto, encontram-se o Pomme Prestige, o English Breakfast e o Royal Darjeeling. Há ainda um chá branco (Pai Mu Tan), um vermelho (Red of Africa) e o tradicional de Camomila.

Crianças até aos 12 anos têm desconto de 50%.