Já há data para a primeira Sunset Wine Party de 2023 no The Yeatman. A 27 de julho, quinta-feira, os terraços e as salas do hotel voltam a abrir portas para celebrar o verão, num ambiente descontraído e informal ao pôr do sol, onde os vinhos, a gastronomia e a vista são os protagonistas.

A seleção gastronómica, assinada pelo chef Ricardo Costa, dá a provar uma variedade de mariscos da nossa costa, buffets de queijos, enchidos, ceviches e saladas, mas também petiscos como pastéis de bacalhau, preguinhos especiais, chamuças, cachorrinhos da Cervejaria Gazela, ou sanduiches de leitão do Restaurante Vidal, na Bairrada. Há opções para aguçar o paladar internacional, como sushi, pizzas, paella à Valenciana, tacos mexicanos ou caril, e ainda pratos de assinatura, preparados ao momento pela equipa do hotel, que conjugam os sabores portugueses com sabores mais exóticos. Já no universo das sobremesas, marcado por um variado buffet, não irão faltar os crepes com chocolate e creme de ovos, os gelados artesanais, as bolas de Berlim ou os éclairs.

A experiência só ficará completa com a harmonização vínica da premiada garrafeira do The Yeatman, selecionada por Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do hotel e a sua equipa de vinhos. São mais de 30 produtores nacionais, parceiros vínicos do The Yeatman, que, no evento, terão a oportunidade de mostrar as referências que combinam na perfeição com os pratos de verão, e também dar a conhecer as histórias e as curiosidades por detrás de cada criação.

Entre brindes e conversas até ao último raio de sol, ao som de um DJ convidado, no calendário de eventos do hotel, constam já novas datas para repetir o encontro: 24 de agosto e 14 de setembro.

As Sunset Wine Parties do The Yeatman têm início marcado para as 19h00 e estendem-se até às 00h00. A entrada no evento tem o valor de 130 euros por pessoa e para as reservas de grupo, a partir de oito pessoas, beneficiam de uma redução especial, para o preço de 110 euros por pessoa. Neste momento há um preço especial early bird para as primeiras reservas, de 110 euros por pessoa. As reservas podem ser efetuadas através do site de eventos do hotel para a festa de dia 27 de julho, bem como para as festas seguintes, de agosto e setembro, que dispõem de lotação limitada.