O Alma do Vinho proporciona atividades e propostas nas áreas da vitivinicultura, mas também da cultura, gastronomia, desporto e atividades de lazer. Um festival que conta com a presença da maioria dos produtores da região e que permite aos visitantes conhecerem e provarem as principais referências da região.

De acordo com a organização, entre 14 e 17 de setembro são esperados mais de 40 produtores da região de Lisboa, mais de 300 referências no total, muitas delas premiadas internacionalmente. Haverá ainda provas comentadas por enólogos e produtores, conferências, harmonizações gastronómicas, food pairing - revelando os pares perfeitos para os vinhos, workshops sobre a temática do vinho, street food, mostra de produtos regionais e um espaço infantil a pensar nas famílias.

Rui Veloso (16 de setembro), Carolina Deslandes (dia 17), Calema (dia 15) e Ana Bacalhau (dia 14), são os cabeças de cartaz que vão subir a palco e animar os serões da quinta edição deste evento único, que já faz parte da identidade alenquerense. Para além dos artistas presentes no palco principal, destaque ainda para alguns concertos mais intimistas onde é dado palco também a artistas da região.

O preço dos bilhetes diários é de 10 euros, enquanto que o livre-trânsito para os quatro dias se fixa nos 25 euros. Existe ainda um preço especial para famílias numerosas (20 euros), que contempla entrada diária para dois adultos e três crianças ou mais, mediante aquisição apenas nas bilheteiras disponíveis para o efeito, mediante apresentação do cartão de família numerosa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN).

Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline, no Posto de Turismo de Alenquer e no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Alenquer.