Guarda reserva dois dias para a grande festa do vinho, gastronomia e música

O evento de promoção de vinhos e do território, de entrada livre, é organizado pelo Município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e vai reunir mais de 50 produtores de vinho da Beira Interior, do Douro e do Dão. As três Denominações de Origem - DO - convivem no distrito da Guarda e encontram-se na base de muitos vinhos portugueses, que vão estar à prova no certame.

A par, o público é convidado a aprofundar o conhecimento sobre o mundo vinícola através das “Conversas sobre Vinho” guiadas por três especialistas: Rodolfo Tristão, Tiago Macena e Tiago Marques. “Vinhos de Verão do Distrito da Guarda” é o tema da primeira sessão a realizar por Tiago Macena, enólogo, no dia 14 de julho, às 19h30. No dia 15 serão promovidas duas conversas com Rodolfo Tristão, Sommelier e Crítico de Vinhos, uma às 17h30, focada no “Dão, o field blend de clássicos e descoberta dos monovarietais”, e outra, às 19h30, centrada no tema “Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes”. No terceiro e último dia, 16 de julho será organizada a sessão “Beira Interior - Diversidade e Terroir”, às 17h15, com Tiago Marques, Formador WSET. A finalizar, às 21h00, o público será desafiado a refletir sobre a sustentabilidade na sessão «Wine Lees - a economia circular no setor vitivinícola - reutilização dos subprodutos as “borras”», guiada por Mariana Saavedra Silva, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos e Estevan Carballo.

A gastronomia também será cabeça de cartaz ao longo destes três dias. Além de contar com três espaços de restauração em funcionamento durante o evento, com propostas desenvolvidas para apresentar a harmonização da gastronomia com o vinho, o Guarda Wine Fest vai contar com a participação de dois chefs, que irão protagonizar sessões de showcooking. No dia 15 de julho, às 18h30, será organizado um showcooking com o chef Hernâni Ermida, e no dia 16, pelas 19h30, uma sessão com o chef Paulo Cardoso.

Guarda Wine Fest

Animação e muita música não vão faltar. O primeiro concerto será com Luís Serra - Musical Sensations, às 17h30, com Luis Serra, no saxofone, seguido pela atuação de The Lucky Duckies, às 21h30. Mais tarde, a partir das 23h00, o DJ Pedro Simões, da RFM, anima o evento com a Wine Party. No dia 15 de julho a Moustache Brass Band atua às 15h30 e, às 16h30, terá lugar a receção às Confrarias Báquicas, Gastronómicas e Enogastronómicas pelo presidente da Câmara nos Paços do Concelho, com posterior desfile até à Praça Luís de Camões e passagem pelo Guarda Wine Fest. Num registo intimista, Jéssica Pina - nome que integra o Guarda In Jazz, também a decorrer por estes dias na mais alta cidade do país - subirá ao palco às 21h30, na voz e no trompete, acompanhada por Giovanni Barbieri, no teclado, e Eron Gabriel, na bateria. A Wine Party voltará a animar a Alameda de Santo André, a partir das 23h00, novamente com o DJ Pedro Simões, da RFM. No último dia, 16 de julho, atuarão os Luis Serra - Musical Sensations, às 16h00, com Luis Serra, no saxofone, e Alberto Rodrigues, ao piano secundados por SOLARIS com o Grupo de Cantares da Arrifana, também integrado no Guarda in Jazz, às 18h00, com João Vaz Pinto, no saxofone, Aurélien Viera Lino, no piano, Pedro Teixeira, baixo, e André Mota, na bateria.

O programa integra ainda a visita de 12 Sommeliers nacionais ao evento e um tour pela região da Beira Interior, com objetivo de proporcionar negócios e promover os vinhos regionais juntos a este grupo de influenciadores.

O Guarda Wine Fest terá entrada livre, ficando a participação nas atividades do programa sujeita aos lugares disponíveis. As provas de vinho nos diferentes expositores só serão possíveis com a aquisição do copo oficial de provas. Os produtores presentes que o pretendam também poderão vender produtos aos visitantes.