Com este programa de enoturismo, João Portugal Ramos convida os visitantes a conhecerem todo o processo de produção vínica, desde a prova das diferentes castas de vinho, passando pela composição do blend, até ao engarrafamento, para que no final todo o enófilo possa levar para casa uma garrafa do vinho que criou, com rótulo personalizado.

A experiência, que começa com um passeio pelas vinhas e com uma visita à adega e às caves antes da criação do blend, é harmonizada com uma degustação de produtos da região, nomeadamente, o queijo de ovelha, o pão e o Azeite Virgem Extra Oliveira Ramos Premium. O programa tem o custo de 50 euros por pessoa e exige um número mínimo de duas pessoas por marcação.

Para além deste programa “Wine Crafters”, para descobrir o mundo de João Portugal Ramos, os visitantes podem também optar por uma prova de vinhos, um almoço ou até procurar uma garrafa escondida - um escape room adaptado à Adega Vila Santa.

A Adega Vila Santa, em Estremoz, foi construída em 1997, ano em que é lançado o primeiro Marquês de Borba Reserva. A história da empresa está gravada nas paredes desta casa projetada respeitando as linhas de arquitetura tradicional alentejana. A adega ocupa mais de nove quilómetros quadrados, onde as cubas e os oito lagares de mármore de Estremoz, ainda tingidos pela última pisa, fazem de berço aos néctares aqui encontrados.