Durante dois dias, o Veggie Summer Fest Matosinhos será o ponto de encontro para adeptos do vegetarianismo e sustentabilidade. No primeiro dia do festival (sábado, 15 de julho), o palco é inaugurado com um showcooking de lanches e refeições vegan para bebés e crianças. Dentro do mesmo modelo, é possível assistir-se à confeção de street food vegan e bebidas plant-based, assim como à criação de detergentes caseiros. Para além disso, o público é convidado a assistir a conversas e palestras sobre hábitos saudáveis, uma dieta anti cancro e a absorção de nutrientes na alimentação vegetariana.

No dia seguinte (domingo, 16 de julho), novos especialistas convidados abordam a relação entre uma dieta de base vegetal e a longevidade. Pautada por mais showcookings e um workshop, a vertente prática do evento dá a conhecer opções de pequenos-almoços mais alcalinos, receitas vegetarianas “à portuguesa”, snacks veganos saudáveis para crianças, em que consiste a compostagem Bokashi e como manter uma alimentação vegan, assim como um estilo de vida mais positivo e energético.

Pelos espaços verdes da Quinta da Conceição, vão estar distribuídos cerca de 40 expositores de marcas e projetos portugueses, focados no vegetarianismo e na economia circular. Desde opções, doces ou salgadas, sushi, café e temperos, as propostas alimentares estendem-se por todo o recinto. Para complementar, destacam-se também várias iniciativas que apresentam os seus chás e infusões. Também neste espaço, é possível encontrarem-se novos projetos relacionadas com o vestuário, assessórios, cosmética, decoração, higiene pessoal, filtragem de água e jardins inteligentes.

Entre os vários expositores, vão também estar representados projetos de defesa animal, a Associação Vegetariana Portuguesa e a Câmara de Matosinhos.