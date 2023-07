A carta de vinhos é composta por uma vasta gama de garrafas do grupo Quanta Terra, entre as quais as referências Pouca Terra, Terra a Terra Reserva, Quanta Terra Grande Reserva, Phenomena, Inteiro, Manifesto e Golden Edition. Os vinhos podem ser pedidos a copo, com preços que variam entre os 3 e os 17 euros, de acordo com as opções selecionadas.

Já no que respeita aos petiscos disponíveis, as propostas variam entre a tábua de queijos e enchidos (20 euros), a bola de Favaios (3 euros/dose) e variedades de frutos secos (3 euros).

As visitas ao wine bar Quanta Terra não carecem de marcação prévia, podendo ser feitas, livremente, de quarta-feira a domingo, entre as 12h00 e as 20h00.