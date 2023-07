As sessões no Centro Vasco da Gama começam às 19h00 e, até às 21h00, com a animação entregue ao som de ritmos latinos. Às quintas-feiras (6, 13, 20, 27 de julho, 3, 10, 17, 24 e 31 de agosto e 7 e 14 de setembro) os sunsets são garantidos pelos Caribean Trio. Já nas sextas-feiras (7, 14, 21, 28 de julho, 4, 11, 18 e 25 de agosto e 1, 8 e 15 de setembro) é o artista Angel Rojas que promete animar a entrada no fim de semana.

Entre as novidades destas sessões ao pôr do sol, o facto de os participantes receberem uma pulseira que os habilita a ganhar prémios todas as semanas. As ofertas vão desde vales de bebidas no sunset a descontos exclusivos ou até a oferta artigos de algumas das marcas presentes no Centro Vasco da Gama.