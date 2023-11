Sem planos para o fim de semana? Faça um desvio a Santarém para apreciar a gastronomia nacional

“Tradição com Sabor a Futuro”. É este o mote da edição de 2023 do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, aquele que é um dos eventos que mais pessoas atrai ao concelho para se provar o melhor da gastronomia nacional.

Mas não só. Além da preservação das tradições culinárias e gastronómicas – com um toque de modernidade e inovação, algo que tem pautado o evento nos últimos anos, acrescentamos nós – há ainda espaço para 30 produtores agroalimentares, 20 doçarias, 18 stands (comerciais e institucionais), 30 artesãos, oito restaurantes permanentes, demonstrações gastronómicas, uma zona dedicada ao vinho, da responsabilidade da AMPV (Associação de Municípios Portugueses do Vinho), duas cozinhas para demonstrações gastronómicas, espaço de petiscos com chefs nacionais e uma área de banquetes com chefs, além da Praça Confagri.

créditos: Alberto Silva

O evento deste ano volta a ter a curadoria do chef Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, em Santarém, um filho da terra e profundo conhecedor do evento.

O bilhete de entrada tem um valor de 2,50€, a partir dos 18 anos. Até aos 17 anos a entrada é gratuita. No sábado o horário do festival é das 12h às 24h, enquanto no domingo o encerramento acontece pelas 19h.

Pedimos ao chef Rodrigo Castelo que assinalasse cinco pontos que considera imperdíveis nesta edição. Por isso, numa visita não deixe de: Passar pela entrada, para a Praça Confagri, com artesanato e mostra dos produtores, na essência do setor primário; Visitar a Cavalariça I Makro Chef, com todos os chefs a recriarem petiscos e sobremesas; Um salto às Cavalariças III e IV, com os emblemáticos restaurantes tradicionais de várias regiões do país; Uma passagem pela tenda Repsol, que reúne produtores de várias regiões, e diversas instituições, com a dinâmica de bares e street food; Conhecer o espaço de dinamização da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) com todas as regiões vinhateiras representadas.

Não sabe o que fazer neste fim de semana? Fique a conhecer o programa:

4 de novembro - sábado

Município Convidado – Vila Verde

Dia do Município da Chamusca (no stand intermunicipal da CIMLT)

16h – Degustação de trouxas de ovos, pelas Trouxas da Cuca

17h – Degustação de Pinéu Doce, pela B de Bolinho

18h – Degustação de lampreia de ovos, pela Oficina Gulosa

19h – Degustação de Almofadinhas do Semideiro, pela Pastelaria Areias do Vale

Tenda Repsol

16h - Município de Vila Verde apresenta Showcooking

18h – Município de Vila Verde apresenta Showcooking

19h – Município de Chamusca apresenta Showcooking com sabores tradicionais, pela Taberna da Rita

Cavalariça 1 - Espaço Makro

“Petiscos da minha terra”

Chef Gonçalo Bita Bota – Restaurante Casa Velha do Palheiro (Madeira)

Chef Vitor Adão - Restaurantes Plano e Planto (Lisboa)

Chef Pedro Teles – Restaurante 150 Gramas (Vila Franca de Xira)

Chef Liliana Abreu – Restaurante KAMPO (Madeira)

Espaço Garrafeira – AMPV

Região do Tejo

Produtores de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Cartaxo, Santarém, Torres Novas

Presença da Rainhas das Vindimas de Portugal 2023

18h30 às 20h - Tertúlia a Hora do Baco (Espaço Garrafeira na mesa da Tertúlia)

Animação

19h30 Município da Chamusca - Marisa Ferreira (Palco Principal)

21h Município de Santarém - Susana Alves e João Madeira (Palco Principal)

Salão nobre

15h – Ação de formação “O contributo do canal HORECA para a promoção da Gastronomia Portuguesa” – Organização AHRESP

Banquete – 20h

Chef Arnaldo Azevedo

Preço do banquete: 75€. Carece de reserva antecipada através do mail fng@santarem.pt.

5 de novembro - domingo

Município Convidado - Sardoal

Dia do Município do Cartaxo (no stand intermunicipal da CIMLT)

Momentos de promoção turística, cultural e gastronómica, ao longo do dia, com:

– Associação Os Quarentões, de Pontével;

– Duuras – Bases de degustação em ardósia preta;

– Artur Nogueira – artista plástico.

Tenda Repsol

14h30 – Momento Bimby

16h – Município de Sardoal apresenta degustação de Tigeladas e prova de vinhos

Praça Confagri

Cavalariça 1 - Espaço Makro

“Petiscos da minha terra”

Chef Gonçalo Bita Bota – Restaurante Casa Velha do Palheiro (Madeira)

Chef Vitor Adão - Restaurantes Plano e Planto (Lisboa)

Chef Pedro Teles – Restaurante 150 Gramas (Vila Franca de Xira)

Chef Liliana Abreu – Restaurante KAMPO (Madeira)

Espaço Garrafeira – AMPV

Região do Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023

Produtores da Comunidade Intermunicipal do Douro

18h30 às 20h - Tertúlia a Hora do Baco (Espaço Garrafeira na mesa da Tertúlia)