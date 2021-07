A sugestão é da storic que organiza visitas em diversos locais de Portugal, incluindo Lisboa. Esta visita à Casa do Alentejo, com Brunch, decorre entre as 10h e as 13h, todos os sábados.

O Brunch é composto por iguarias do Alentejo, claro está, como por tábuas de queijo e enchidos, ovos com espargos e cogumelos, o belo do pão alentejano, entre outras delícias.

Antes disso, faça uma viagem pela história da Casa do Alentejo que tem início no século XVII e que no século XX. Sabia que foi o primeiro casino de Lisboa?

Venha descubrir esta e outras curiosidades numa visita diferente.

As inscrições são feitas através de e-mail e o valor da Visita com Brunch é de 15€ por pessoa.