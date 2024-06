Apanhavam o peixe, temperavam-no com sal e pimenta e marinavam-no em sumo de tumbo (um tipo de maracujá). Assim nasceu o ceviche -- ou cebiche, no litoral norte do Peru, há mais de quatro mil anos. Desde então, a sua receita foi aperfeiçoada e a sua origem discutida por vários historiadores. Já a sua essência, manteve-se e é hoje uma das estrelas da nova carta de verão do Segundo Muelle.

No ano em que se celebra o 30.º aniversário do primeiro restaurante Segundo Muelle, que está há oito anos na capital portuguesa, o Chef Daniel Manrique lançou uma carta de verão com várias novidades que o convidam a participar na dança de sabores e fusões tropicais da cozinha peruana. E não se esqueceu da iguaria que, no ano passado, foi declarada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Segundo Muelle Morada: Praça Dom Luís I 30 Loja 4B, 1200-109 LISBOA Contacto para reservas:

sm.lisboa@segundomuelle.pt

Horário de Funcionamento:

Domingo a 5ª feira: 12h00 às 23h00

6ª feira, Sábado e véspera de feriados: 12h00 às 00h00

Este ano, o Dia Internacional do Ceviche é celebrado com quatro pratos que combinam a tradição peruana com a multiplicidade de influências. Começando pela novidade: o Cebiche Tropical, que liga os camarões e o salmão através do molho de maracujá e malagueta peruana.

Se preferir experimentar os sabores que mais se assemelham à receita original, pode optar pelo Cebiche de Pescado: peixe branco envolvido em leche de tigre. Pode comemorar a efeméride com o Cebiche Segundo Muelle, que consiste em peixe branco do dia e lâminas de polvo envolvidos em molho Segundo Muelle.

Caso não consiga escolher apenas uma destas deliciosas opções, pode sempre optar por todas elas, através do Piqueo 3 Cebiches, um prato que junta os três cebiches best-sellers do restaurante — Cebiche Pescado, Cebiche Segundo Muelle e Cebiche Tres Ajíes — num só.

Além do novo cebiche, a carta de verão traz ainda três novas entradas e quatro pratos que representam uma viagem às paisagens peruanas sem sair de Lisboa, como as Empanadas de Ají de Camarones, os Tacos de Carnitas e o Tataki de Salmón, que leva as influências japonesas à mesa.

Para acabar a refeição em beleza, pode optar por uma das novidades da carta, que junta três sobremesas do Segundo Muelle: a Trilogia Peruana reúne a nova Mousse, o Suspiro a La Limeña e o icónico Tres Leches num único prato.