Na sexta-feira, dia 23 de junho, o Sé Catedral Hotel Porto vai ter tudo a postos para, entre as 18h30 e as 22h30, receber com alegria, na sua esplanada, todos os que queiram passar um serão bem animado.

Este espaço vai encher-se de música, com a DJ Amil, acompanhada de violino, podendo também saborear a famosa bifana (4 euros), com uma cerveja Heineken (2 euros/4 euros), água (1,5 euros) ou refrigerantes (1,8 euros).

Situado no coração do Porto, o Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton disponibiliza 77 quartos.

Mais informações através do número de telefone 229 761 770 ou do e-mail rest@secatedralhotel.com