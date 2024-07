A Michelin revelou os restaurantes da terceira edição do Guia MICHELIN Dubai 2024 numa cerimónia, que decorreu esta quinta-feira, no recém-inaugurado One&Only Za’abeel, no emirado. O restaurante português A Tasca by José Avillez voltou a ser distinguido com uma estrela MICHELIN.

O Guia MICHELIN Dubai de 2024 inclui um total de 106 restaurantes, representando um aumento de 53,6% desde a criação do Guia em 2022, quando listava 69 restaurantes. Decidido pelos famosos inspetores anónimos da MICHELIN, o aumento no número de restaurantes na edição deste ano, também superior aos 90 incluídos em 2023, é um testemunho da expansão do cenário gastronómico e cada vez mais diversificado do Dubai.

A edição de 2024 reconhece quatro restaurantes com duas estrelas MICHELIN, e 15 restaurantes com uma estrela MICHELIN, quatro dos quais são estreantes. O Dubai é agora também a casa de 18 restaurantes Bib Gourmand, três com Estrelas Verdes MICHELIN e 69 restaurantes selecionados pelo MICHELIN. (Veja a lista completa de restaurantes abaixo.)

Cerca de 25 tipos diferentes de cozinha, entre os quais a gastronomia portuguesa pelo restaurante A Tasca by José Avillez, estão representados nos 106 restaurantes, com a seleção a reforçar o panorama culinário do Dubai, bem como o seu compromisso em proporcionar experiências gastronómicas excecionais por toda a cidade.

"Celebramos com orgulho a terceira edição do Guia MICHELIN Dubai, refletindo sobre o nosso percurso desde a sua estreia em 2022, até celebrarmos a extensa lista de seleções deste ano", destaca Issam Kazim, CEO da Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM em comunicado. "Estendemos os nossos parabéns a todos os restaurantes reconhecidos, bem como aos restaurateurs, chefs e outros talentos envolvidos nos seus respetivos sucessos. O cenário culinário do Dubai continua a ser um pilar fundamental das duas ofertas amplas que fazem do destino uma das melhores cidades para visitar, viver e trabalhar, com ofertas gastronómicas diversificadas que respondem a todos os gostos e orçamentos dos nossos visitantes e residentes", conclui.

"O Dubai é agora verdadeiramente reconhecido como um destino gastronómico internacional e o seu desenvolvimento impressionante continua a crescer ano após ano", realça Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias MICHELIN. "O seu apelo não se limita apenas a viajantes internacionais ou gourmets locais; chefs talentosos e restaurateurs de todo o mundo também são atraídos pela sua vibrante cena gastronómica e chegam com vontade de deixar a sua marca na cidade. Com tantos estilos diferentes de restaurante e tipos de cozinha, há realmente algo para todos".

O Dubai é conhecido por ser uma capital culinária que abriga uma seleção diversificada de mais de 13.000 restaurantes e locais de restauração por toda a cidade, desde comida de rua, a tesouros escondidos e alta gastronomia, atendendo a quase 200 nacionalidades que vivem na cidade.

O mais recente Relatório da Indústria de Gastronomia do Dubai classifica a cidade em segundo lugar em termos de densidade de restaurantes de todo o mundo, além de ser nomeada uma das 10 melhores cidades para os amantes de comida.

O desenvolvimento do emirado como um centro gastronómico reconhecido globalmente é evidenciado por uma gama eclética de prémios, distinções e iniciativas, incluindo ser nomeado o destino global número 1 pelo terceiro ano consecutivo nos Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2024, e a realização do anual Dubai Food Festival, que celebrou a sua 11ª edição este ano.

Como um dos guias gastronómicos mais antigos e prestigiados do mundo, o Guia MICHELIN tem avaliado restaurantes de forma anónima desde a sua criação nos anos 1900 através de um sistema de três estrelas, bem como o Bib Gourmand, que reconhece a qualidade da cozinha a preços razoáveis. Os prémios MICHELIN Green Star foram introduzidos em 2020 e reconhecem restaurantes na vanguarda da indústria no que diz respeito às suas práticas sustentáveis.

O crescimento do panorama gastronómico do emirado continua numa trajetória ascendente e reflete o sucesso alcançado no setor do turismo – só em 2023, o Dubai recebeu um recorde de 17,15 milhões de visitantes internacionais pernoitando, um aumento de 19,4 por cento em relação ao ano anterior. Este ano, entre janeiro e maio, um total de 8,12 milhões de visitantes ficaram no Dubai, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2023.

Guia MICHELIN Dubai de 2024

Duas Estrelas

● Il Ristorante-Niko Romito

● Row on 45 (new)

● STAY by Yannick Alléno

● Trèsind Studio

Uma Estrela

● 11 Woodfire

● Al Muntaha

● Armani Ristorante

● avatāra

● Dinner by Heston Blumenthal

● Hakkasan

● Hōseki

● La Dame de Pic Dubai (novo)

● moonrise

● Orfali Bros (novo)

● Ossiano

● Sagetsu by Tetsuya (novo)

● Smoked Room (novo)

● Tasca by José Avillez

● Torno Subito

Estrela Verde

● Boca

● LOWE

● Teible

Bib Gourmand

● 21 Grams

● 3Fils

● Aamara

● Al Khayma Heritage Restaurant

● Bait Maryam

● Berenjak (new)

● DUO Gastrobar (new)

● Goldfish

● Hoe Lee Kow (new)

● Ibn Albahr

● Indya by Vineet

● Kinoya

● Konjiki Hototogisu (new)

● REIF Japanese Kushiyaki - Dar Wasl

● REIF Japanese Kushiyaki - Dubai Hills (new)

● Revelry (new)

● Shabestan

● Teible

Prémios Especiais MICHELIN 2024

Prémio Jovem Chef: Jesus Lobato Suarez, Chef Principal no Smoked Room

Prémio de Sommelier: Michael Mpofu, Celebrities by Mauro Colagreco

Prémio de Serviço: DuangDy by BO.LAN

Abertura do Ano: The Guild