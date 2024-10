O evento conta com cerca de 100 referências de 50 produtores da Região. Os vinhos que nascem às portas de Lisboa associaram-se aos Heróis do Mar e são o denominador comum no vasto programa do evento que começou esta quinta-feira, dia 3 de outubro, e que inclui provas, banquetes, cozinha ao vivo, tertúlias, aulas de cozinha e concertos. Ou não fossem estes vinhos, também, pela influência atlântica característica, a harmonização perfeita para um evento que celebra, essencialmente, a ligação ao mar e aos produtos de excelência da costa, em particular, peixes e mariscos.

"Este é um evento de referência para a gastronomia e cultura de Lisboa, ao qual naturalmente fazemos questão de associar os Vinhos de Lisboa, evidenciando não apenas a sua qualidade e originalidade, bem como a génese e vocação Atlântica; vincamos também a nossa excelência numa das mais dinâmicas capitais europeias, onde se mostra muito do que de melhor se faz no nosso país", afirma Francisco Toscano Rico, presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.

O festival gastronómico Heróis do Mar decorre na Doca da Marinha, nos dias 3 e 4 de outubro, das 17h00 às 24h00, no dia 5, das 12h00 às 24h00, e no dia 6 de outubro, das 12h00 às 22h00. A entrada custa 5€ e inclui um copo Riedel de oferta e uma degustação de vinho e duas águas, bem como acesso aos concertos, aulas, tertúlias e apresentações (limitado ao número de lugares disponíveis). As degustações nos restaurantes custam entre 5€ e 20€. O preço dos banquetes varia entre 150€ e 250€.

Para mais informações, consulte o programa completo aqui.