Christian Seely, Director Geral da Quinta do Noval comenta: "A Quinta do Noval tem sido sempre a mais ancorada na vinha e orientada para o terroir dos produtores tradicionais de Vinho do Porto. Integralmente baseada no Douro, a Quinta do Noval produz grandes vinhos do Porto e vinhos do Douro tintos e brancos provenientes dos nossos 192 hectares de vinhas".

"O maior de todos os nossos vinhos do Porto, o Quinta do Noval Nacional Vintage, provém de uma pequena parcela de 1.6 hectares de vinhas no coração da nossa Quinta. Estamos perfeitamente conscientes da importância vital do local onde as vinhas são cultivadas para determinar a qualidade e a personalidade dos vinhos que produzimos", acrescenta.

"Há alguns anos, concluímos um acordo com a família Agrellos para o arrendamento a longo prazo da vinha da Quinta da Marka, que tínhamos identificado como tendo terroir de potencial excepcional para a produção de vinhos de qualidade. Desde essa altura, a Quinta da Marka é gerida e os seus vinhos são vinificados pelas equipas técnicas da Quinta do Noval, chefiadas por Carlos Agrellos", explica.

"Este potencial foi revelado nos excelentes vinhos tintos que foram produzidos na Quinta da Marka na vindima de 2019. Estes foram tão notáveis, que decidimos lançar um volume muito limitado de vinho tinto proveniente de uma parcela de vinhas velhas com 1.45 hectares no coração da Marka, que hoje vos apresentamos", diz ainda.

Vinhas com quase 100 anos

"Estas vinhas velhas plantadas em 1930 são uma mistura de mais de 30 castas tradicionais diferentes", adianta.

O vinho resultante é fino, profundo e poderoso, com notas aromáticas complexas que se desenvolvem no copo, mas acima de tudo harmonioso, fresco, equilibrado e elegante, descreve Christian Seely.

"Consideramos tratar-se de um dos melhores vinhos produzidos até hoje no Douro, mostrando todo o potencial desta região histórica para produzir vinhos que podem ser considerados entre os grandes vinhos do mundo", conclui.

