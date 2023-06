No fine dining AL SUD Palmares, à cozinha estrela Michelin juntam-se tardes de prova de vinhos, organizadas aos domingos e segundas-feiras. O custo das sessões vai desde os 60 euros – para os vinhos monovarietais portugueses – até aos 120 euros, para sete castas portuguesas, por pessoa e podem ser agendadas por e-mail pelo restaurantealsud@palmaresresort.com

Com uma vista panorâmica sobre o estuário da Ria de Alvor à esquerda, e a baía de Lagos à direita, o restaurante tem ainda um menu recentemente renovado, que conjuga produtos algarvios e regionais portugueses. A degustação divide-se em dez momentos, no valor de 160 euros, que podem ser acompanhados por um complemento de vinho, por 95 euros.

Já no Palmares Beach House Hotel há noites temáticas com fado ao vivo e noites de churrasco, às sextas-feiras, com DJ, para dançar pelo fim-de-semana adentro. As reservas podem ser feitas pelo e-mail reception@palmaresresort.com