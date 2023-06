Durante uma semana, de 12 a 18 de junho, os amantes de sushi podem encomendar os seus pratos favoritos com 20% de desconto em toda a conta, em 12 restaurantes selecionados pela Zomato.

Os restaurantes do festival estão disponíveis na coleção “Sushi Fest”, na app da Zomato Portugal, e incluem espaços como o Kantō Sushi Fusion, o Shun - Open Kitchen e o Vegan Sushi House.

“Além do desconto de 20%, os utilizadores da Zomato que encomendarem através do Delivery da Zomato também podem ganhar pontos (os Eggies) e habilitar-se aos prémios mensais do leaderboard da Zomato, disponibilizados por várias marcas parceiras”, informa a plataforma.