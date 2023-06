A festa e a música estão garantidas, com a oportunidade de se conhecer grandes vinhos portugueses e escolher os preferidos para brindar ao verão que se aproxima. Este é o mote da Summer Wine Party que este ano acontece a 16 de junho, das 18h às 23h, nesta que é a 10ª edição do evento, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Há música, vinhos e espumantes portugueses, cocktails, petiscos, música e animação, sendo até possível levar para casa um saca-rolhas Coutale gravado com o próprio nome. É até possível “participar nas VIP Wine Tastings que se realizam no balcão central do Salão Preto e Prata, com lugares limitados, mas de acesso livre”, garante Maria Helena Duarte, diretora da Paixão Pelo Vinho, em comunicado.

Nesta festa vão participar produtores de Portugal Continental, Madeira e Açores, com mais de 200 vinhos e espumantes em prova, como Adega de Azueira, Adega de Borba, Adega de Cantanhede, Adega de Redondo, Adega do Cartaxo, Aveleda; Azores Wine Company, Carmim, Casca Wines, Companhia dos Profetas & Villões, Companhia das Lezírias, Elite Vinhos, Encostas de Xira, Enoport Wines, Fita Preta Vinhos, Herança Sanheiro, Herdade Paço do Conde, Maçanita Vinhos, Mandriola de Lisboa, Morais Rocha, Porto Réccua, Quinta da Alba, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Caldeirinha, Quinta da Lapa, Quinta do Sobreiró de Cima, Quinta Vale Benfeito, By Osvaldo Amado Raríssimo, Villa Oeiras, Vinicom e Destilaria Dois Belos.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, como Fnac, Worten, El Corte Inglés, CCB, Time Out Mercado da Ribeira, Cascais Visitor Center e online.

Até às 23h59 desta quinta-feira pode comprar bilhete a preço especial: 18€ (1 pessoa) ou 30€ (2 pessoas). Cada bilhete dá acesso à festa e oferece o copo para a prova de todos os vinhos. No dia do evento o bilhete terá o valor de 25€ por pessoa e só será possível comprar diretamente na bilheteira da Summer Wine Party, aberta a partir das 18h00. O evento é para maiores de 18 anos.