A Telepizza, que em 1992 começou a levar o segredo da sua massa a casa dos portugueses nas suas icónicas motas vermelhas, relança a sua marca no âmbito do seu 30º aniversário, apoiada numa nova gama de pizzas, as Telepi-Top.

A nova gama Telepi-Top é constituída por três pizzas e cada uma delas destaca cada um dos três ingredientes mais pedidos pelos portugueses ao longo destes últimos anos: ananás, chouriço e barbecue.

A Telepi-Top Ananás é composta por topping para pizza, ananás, bacon, fiambre e extra queijo; a Telepi-Top Chouriço é feita com topping para pizza, chouriço, cogumelos, azeitonas e extra queijo; e a Telepi-Top Barbecue é à base de topping para pizza, pepperoni, carne de vaca, molho barbecue e extra queijo.

Há 30 anos a entregar telepizzas a casa dos portugueses... e algumas curiosidades para contar: