Descubra um novo momento de prazer graças às tabletes de chocolate Ferrero Rocher e Raffaello. Os sabores inigualáveis das especialidades icónicas da Ferrero, apreciadas por várias gerações em todo o mundo, existem agora no formato de tabletes de 90g com três deliciosos sabores achocolatados.

Quando a Ferrero Rocher foi criada em 1982 e a Rafaello em 1990, o desejo era disponibilizar especialidades de confeitaria acessíveis a um vasto público. Agora, estão a caminhar em direção ao futuro, oferecendo dois símbolos da qualidade e excelência da Ferrero numa nova experiência multisensorial.

Durante mais de três anos, uma equipa de 50 pessoas desenvolveu mais de 300 receitas diferentes antes de encontrar o equilíbrio de sabor perfeito para a nova forma de experienciar Ferrero Rocher e Rafaello. Agora, oferecem tabletes de chocolate premium que refletem a qualidade que os amantes de Ferrero Rocher e Rafaello tanto apreciam.

Cada quadrado das novas tabletes é criado para transportá-lo numa deliciosa jornada de chocolate. A cúpula suave no topo do quadrado, remete para a forma singular das especialidades originais Ferrero e é um convite para descobrir as diferentes camadas: uma base de chocolate refinado que sustenta um recheio cremoso, coberto por uma camada superior de chocolate com pedaços de avelã e amêndoa.

Existem três sabores especiais nas tabletes premium Ferrero, cada um feito com ingredientes de qualidade e refinadas variedades de chocolate, cuidadosamente selecionados – leite e cacau escuro 55%. As tabletes Ferrero Rocher são depois combinadas com avelãs, e as Rafaello são coberturas com coco e amêndoas.

As novas tabletes Ferrero Rocher e Raffaello já estão disponíveis nos supermercados portugueses e nem a apresentadora Diana Chaves lhes resiste, a anfitriã deste lançamento.