Passear de barco, almoçar com o chefe de cozinha e descobrir o país. Chegaram os pop-ups "The Art of Tasting Portugal"

A plataforma "The Art of Tasting Portugal" (TAOTP), criada no início de 2020 pela Chefs Agency com o objectivo de dinamizar e promover a gastronomia nacional através de acções, eventos e experiências, apresenta este verão quatro eventos em formato pop-up, ou seja, com data, tema e chefe de cozinha.

No site da plataforma TAOTP, todas as experiências comercializadas são desenvolvidas e concretizadas por pedido dos clientes, sendo que estes vão ser os primeiros eventos construídos para este verão. Os chefes Vítor Sobral, na Terceira (Açores), Ricardo Leite, em Porto Covo (Alentejo), Cláudio Pontes, em São Miguel (Açores), e Luís Barradas em Azeitão são os comandantes destes momentos, que terminam sempre à mesa. A primeira é já a 31 de julho, em São Miguel, e seguem-se outras três em agosto, a 21, 26 e 28.

créditos: Chefs Agency

Há passeios de barco na ementa de quase todas as experiências, além, é claro, dos produtos locais e de vinhos. Peixe fresco acabado de pescar, vinhos envelhecidos pelo mar, pão cozido nas Furnas ou queijo de Azeitão e moscatéis, são alguns dos ingredientes nestes pop-ups que apostam num momento intimista, literalmente à mesa com o chefe. Existe um máximo de dez pessoas por evento, sendo cumpridas todas as regras de segurança necessárias na actual situação pandémica.

“A Descobrir São Miguel”

O chefe de cozinha Cláudio Pontes desenvolve o primeiro destes eventos de verão do The Art of Tasting Portugal, a 31 de julho (das 9h00 às 16h00). “A Descobrir São Miguel” é o nome da experiência nesta ilha dos Açores, que começa com uma visita à Quinta Bio Kairos, para colher os legumes a usar na confecção do almoço. Segue-se depois até às caldeiras, para conhecer o processo de cozedura do pão dentro das furnas, e aproveita-se para recolher o pão para o almoço. Depois, o destino é o mar. No porto de Porto Formoso, começa o passeio de barco, onde se podem apreciar, entre outras coisas, as imponentes falésias. Com o peixe apanhado durante a madrugada e os legumes seleccionados na quinta, o chefe Cláudio Pontes prepara um menu fresco de sabores locais para o almoço. Com vista para o mar, este repasto de quatro a seis pratos, que inclui entradas tradicionais e doces regionais, acompanhados pelos vinhos dos Açores.

Chefs Agency

“Mergulho na Ilha do Pessegueiro”

Em Portugal Continental, a 21 de Agosto (das 9h30 às 16h00), o chefe Ricardo Leite convida a uma experiência no litoral alentejano. O “Mergulho na Ilha do Pessegueiro” começa no porto de Porto Covo, a bordo de um barco, para conhecer o programa de envelhecimento de vinho da região. Cada participante terá a oportunidade de lançar ao mar uma garrafa, que ficará a estagiar durante três meses.

Terminado o período de estágio, essa garrafa personalizada chegará à casa de cada um, que poderá provar o seu vinho e descobrir a influência das águas profundas do Atlântico na sua garrafa. A experiência termina à mesa do Restaurante do chef, o Alma Nómada, em Porto Covo, com um almoço marcado pelos sabores do mar.

Chefs Agency

“Passeio nos ilhéus”

A 26 de agosto, de regresso às ilhas açorianas, desta feita na Terceira, o chefe Vítor Sobral convida-nos a embarcar num passeio pelos Ilhéus, a bordo de um barco que lhe permite desfrutar da beleza da paisagem e da costa. O “Passeio nos ilhéus” (das 9h00 às 16h00) inclui a descoberta das várias espécies marinhas que habitam nestas águas e a experiência da pesca artesanal. A riqueza do peixe açoriano será preparada pelo chefe Vítor Sobral num almoço rústico na Terra Chã no final do passeio de barco, em que se destacam os sabores locais e os vinhos da ilha Terceira.

Chefs Agency

“O Moscatel e o queijo de Azeitão”

Finalmente, para os amantes de queijos e licorosos, o chefe de cozinha Luís Barradas propõe uma viagem com “O Moscatel e o queijo de Azeitão”. A 28 de agosto, entre as 10h30 e as 15h00, na Quinta do Anjo, em Azeitão, prepare-se para visitar a queijaria Simões e conhecer o processo de produção do queijo de Azeitão. Seguindo a pé pela pitoresca vila, descobrimos a lendária adega Casa Horácio Simões. Aqui, o anfitrião Pedro Simões fará uma visita guiada e uma prova comentada de moscatéis, a bebida mais emblemática da região. A experiência termina com um almoço marcado pelos sabores do mar, criado pelo chefe Luís Barradas, e harmonizado com os melhores vinhos da Casa Horácio Simões.

Chefs Agency

“A plataforma The Art of Tasting Portugal foi oficialmente iniciada no início de 2020. Capitalizámos o momento de pausa que o turismo teve para identificar o património gastronómico nacional que queremos promover e dinamizar economicamente através da venda de experiências turísticas de ênfase gastronómico. Contamos com os nossos parceiros We Love Small Hotels, a nível de estadas, e a Portugal Manual, no que respeita ao artesanato nacional”, explica Patrícia Dias, directora da Chefs Agency e The Art of Tasting Portugal, co-criadora da plataforma juntamente com a sua sócia e directora de eventos Adriana Fournier.

As reservas podem ser concretizadas através do hello@theartoftastingportugal.com ou pelo telefone 938 480 965.

Preços a partir de 115 euros + iva por pessoa.