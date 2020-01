Ao longo deste ano, saboreie os melhores produtos que Palmela tem para oferecer. O calendário de 2020 do programa de promoção gastronómica “Palmela - Experiências com Sabor!” continua a divulgar os produtos locais de qualidade, este ano com uma novidade: os Fins de Semana Gastronómicos do Arroz Carolino do Sado.

Ao longo do ano, vão destacar produtos como a Fogaça de Palmela, o Queijo de Ovelha, a Sopa Caramela, a Fruta e o Vinho de Palmela, o Coelho à Moda de Palmela, o Moscatel de Setúbal e, este ano pela primeira vez, o Arroz Carolino do Sado.

Os Concursos de Sopa Caramela e de Doçaria de Palmela completam o conjunto de iniciativas a decorrer ao longo do ano.

O “Palmela - Experiências com Sabor!” foi lançado em 2010 pela Câmara Municipal de Palmela e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, com o objetivo de promover a notoriedade da marca turística Palmela como território associado à gastronomia, aos produtos locais de qualidade e às boas experiências que proporciona a quem o visita.

O programa aposta no trabalho de parceria com os agentes económicos do setor da restauração. Os eventos de promoção gastronómica realizados já resultaram, por exemplo, na criação de algumas centenas de sugestões, que são incluídas nas ementas regulares dos estabelecimentos aderentes.

Calendário 2020

ESPECIAL FOGAÇA DE PALMELA

15 de janeiro | 18h00 | Igreja de S. Pedro, Palmela

Cerimónia da Bênção da Fogaça

17 a 19 e 24 a 26 de janeiro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de Palmela

25 de janeiro | 10h00 | Casa Mãe da Rota de Vinhos, Palmela

Workshop de Fogaça de Palmela

14 a 16 e 21 a 23 de fevereiro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos dos Enamorados

27 a 29 março e 3 a 5 de abril | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Queijo de Ovelha

1 a 3 e 8 a 10 de maio | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos da Sopa Caramela

3 de maio

Concurso de Sopa Caramela

12 a 14 e 19 a 21 de junho | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Petisco

17 a 19 e 24 a 26 de julho | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos da Fruta de Palmela

28 a 30 de agosto e 4 a 6 de setembro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Vinho de Palmela

2 a 4 e 9 a 11 de outubro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Coelho à Moda de Palmela

6 a 8 e 13 a 15 de novembro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Moscatel de Setúbal

8 de novembro

Concurso de Doçaria de Palmela

4 a 6 e 11 a 13 de dezembro | Estabelecimentos aderentes

Fins de Semana Gastronómicos do Arroz Carolino do Sado