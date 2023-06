O formato "18.68 & Friends" está de regresso com novos convidados, o chef Paulo Carvalho e o barman Wilson Pires, atualmente produtor e fundador da Verso, uma marca que expressa a portugalidade através dos cocktails artesanais desenhados já prontos a beber, em lata, com e sem álcool.

A dupla vai entreter o 18.68 Cocktail Bar, localizado no centro histórico de uma Lisboa antiga (Largo Barão de Quintela, n.º 12), no próximo dia 22 de junho, quinta-feira, entre as 20h30 e as 00h00. Às mesas vão chegar propostas gastronómicas concebidas pelo chef Paulo Carvalho: Croquetes de choco e maionese de alho negro, Lingueirão e molho holandês, Pica pau de rosbife e tutano, e ainda Bifana de cogumelos, picles e massa de pimentão. Estes pratos serão servidos em simultâneo com algumas das propostas que constam na carta do 18.68.

Paulo Carvalho, que hoje é proprietário de dois restaurantes em Sesimbra, O Zagaia e O Batel, iniciou o percurso no Hotel Pestana Palace, então chefiado pelo chef Aimé Barroyer e, mais tarde, pelo chef Pedro Marques. Após breves passagens pelo Tavares Rico, também em Lisboa, e por Londres, Paulo Carvalho solidificou a carreira ao lado do chef Kiko, com quem trabalhou durante sete anos, tendo participado em praticamente todos os seus projetos, incluindo O Talho.

Já Wilson Pires, formado em Turismo pela Universidade do Algarve, encontrou a vocação a bordo de cruzeiros, onde, entre marés altas e baixas, se rendeu à expressão gastronómica dos cocktails. Em 2014 ganhou a primeira competição em Portugal, “Barman do Ano”, e em 2016 juntou-se à equipa do Tales & Sprits, em Amesterdão, que consta na tão desejada lista “World’s 50 best bars”. Seguiram-se bares como o Guilhotina, em São Paulo, e o Florería Atlántico, em Buenos Aires.