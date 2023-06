A primeira loja em Portugal com assinatura Las Muns abriu portas no Mercado do Bom Sucesso, na invicta, com uma carta recheada de empanadas que reinterpretam as congéneres argentinas, feitas à mão e inspiradas na cozinha de fusão.

No ano em que assinala uma década de existência e já com 33 lojas espalhadas por Espanha, a Las Muns entra no mercado português pelas mãos de Pedro Soares Pinto que refere que “as empanadas argentinas da marca são uma opção gastronómica repleta de tradição, mas reinventadas de forma a cruzar o artesanal com o gourmet para presentear o público portuense e os amantes de boa comida com empanadas únicas, coloridas, saborosas, saudáveis e feitas com o coração”.

“Ao aterrar em Portugal, a Las Muns traz consigo uma variedade de 16 cores e sabores, feitas com ingredientes 100% naturais e confecionadas respeitando o processo artesanal, garantindo que há empanadas para todos os gostos: desde as clássicas opções de fiambre e queijo ou atum até combinações inovadoras que exploram sabores como cogumelos com creme de queijo camembert e, ainda, frango thai. Há também opções doces e vegans e menus a pensar nos mais pequenos”, informa a marca em comunicado.

“As empanadas já são um sucesso junto do público espanhol e a expansão para Portugal é apenas o primeiro passo para a marca continuar a alargar horizontes, começando pelo território ibérico”, salienta Pedro Soares Pinto, que nos próximos três anos pretende abrir dez lojas em Portugal.

A marca Las Muns nasceu em 2013, na cidade de Barcelona, pelas mãos de dois argentinos, Mariano e Diego, que queriam dar a conhecer as empanadas do seu país natal ao público espanhol.