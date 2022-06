Até ao dia 12 de junho, o Uber Eats está a oferecer a taxa de entrega em pedidos nas lojas de conveniência. Além disso, os festejos estendem-se entre os dias 13 e 19 e 23 e 26 de junho, com os pacotes especiais Santos Populares, do Continente, Minipreço, Bairro Shop, El Corte Inglês e Supermercados Go Natural, com uma campanha de “Gaste 20, Poupe 5”, em artigos como carne de churrasco, sardinhas, batatas fritas, limão, gelo e bebidas.

Para o melhor arraial lá de casa, longe da azáfama das ruas e ruelas, os restaurantes Rui dos Pregos e o Arcos da Vila entram, este mês de junho, em exclusivo para o Uber Eats, com duas promoções. Durante duas semanas, desde a Doca de Santo Amaro, em Alcântara, a Sintra, o Rui dos Pregos garante o prego no pão em casa e o Arcos da Vila, conhecido pela cozinha tradicional portuguesa, as sardinhas, com uma campanha leve duas, pague uma.