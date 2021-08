O mais recente dos 13 quiosques Pingo Doce com sabores nipónicos resulta, tal como os anteriores, “da parceria com especialistas internacionais em sushi e com a oferta de produtos decorrentes das últimas tendências internacionais”, refere a marca em comunicado. Depois das lojas no Algarve, em Braga, Cascais, Lisboa, no Porto e em Santa Maria da Feira, inaugura este agosto a “tasca japonesa” do Pingo Doce do Olivais Shopping, na capital.

No novo quiosque, os clientes encontram, entre outros, guiozas, sushi rolls, sashimi e temakis, passando pelas especialidades japonesas sushi sans (sanduíches japonesa) e yakisobas, e terminado nas mochis de manga/framboesa com cheesecake (sobremesa típica). Esta oferta é complementada com cerveja e soda japonesa, além de artigos de mercearia japonesa como sopa miso, ramen, amendoins com wasabi ou algas noori.

créditos: Pingo Doce

“A mais-valia destes espaços é que o cliente pode fazer uma refeição completa – entrada, prato, sobremesa e bebida – de qualidade e preparada à sua frente a um preço acessível, aproveitando uma ida às compras”, sublinha Óscar Costa, diretor das Meal Solutions do Pingo Doce. O mesmo responsável acrescenta que, “se preferir, pode comprar e consumir em casa, tendo inclusive à disposição um expositor de livre-serviço no qual basta pegar e levar o que quer. Existe, ainda, a possibilidade de fazer uma encomenda ao balcão e de a levantar em loja, uma solução perfeita e adaptável à rotina de cada cliente”.