A partir das 13h00 e até às 22h00, as portas estão abertas para receber os visitantes do Ode Summer Market. No espaço exterior da adega, estará o mercado, que além de produtos frescos, azeites, doces, compotas, queijo e mel, contará ainda com propostas de artesanato, decoração, roupa e acessórios.

Os workshops começam logo às 14h00, com a Oficina de Flores (35€), focada na simbologia das flores e sua relação com as emoções humanas, seguindo-se, às 16h00, os workshops de Cerâmica (10€) em barro e o de Perfumes e Vinhos (40€) , este último lecionado pela perfumista Cláudia Camacho, sobre a aplicação das técnicas de perfumaria às provas de vinhos. Ao fim do dia, realiza-se o workshop de Impressão em Gel (utilização de placas de gelatina para impressões botânicas ou de outro tipo, resultando em peças artísticas - 10€) e o Workshop Vínico (gratuito) com a enóloga da casa, Maria Vicente. A participação nos workshops é limitada aos lugares disponíveis, sendo necessária inscrição através do e-mail contacto@odewinery.com

À semelhança da primeira edição, estará também disponível uma zona de snacks e petiscos. Do restaurante da adega, Cellar Door, volta a Katsu Bifana, a mesma base, mas com um twist asiático, e junta-se a salada de frango vietnamita Goi Ga, entre outras iguarias, além das sugestões de parceiros locais. Independentemente da escolha gastronómica, haverá um vinho Ode a acompanhar, com destaque para os brancos e rosé, perfeitos para um dia quente de verão. Ainda nas bebidas, estarão também disponíveis as cervejas artesanais da Gloriana Beer, de Salvaterra de Magos, e os cocktails do bar Fuzz Cartaxo.

Ao longo do dia, haverá música ao vivo, degustações de vinho às cegas com o “Blind Wine Monkey” e animação para os mais novos, com pinturas de rosto, jogos tradicionais e insufláveis. De hora em hora, visitas guiadas à adega da Ode, cujas instalações permitem recuar no tempo ao ver a destilaria e laboratório de vinho originais, que remontam a 1902. A adega subterrânea, cuidadosamente iluminada, surpreende pelo seu tamanho, e faz lembrar uma catedral, com diversos barris de carvalho e uma sofisticada sala de degustação. Estas visitas têm um preço especial de 10€ e não incluem prova.