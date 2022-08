Com o verão a amadurecer no calendário a geladaria Santini lançou novos sabores de gelado numa embalagem original, com a forma de um boião. É desta forma que é apresentado o novo sabor da época estival, a Torta de Azeitão, que homenageia este doce tradicional. A juntar a este novo sabor, mantêm-se os clássicos semifrios de avelã e nata, também disponíveis em boião.

Além destas novidades, a Santini mantém na sua ementa de gelados os sabores mais tradicionais como a meloa, o morango, o melão e a laranja.

A marca com mais de 70 anos de história conta com várias lojas em Portugal (Cascais Baía, Cascais Valbom, Carcavelos, Belém, Chiado, Telheiras, Oeiras, Amoreiras, Porto, Faro, Aldeia de Juso), a mais recente na Doca de Santo Amaro. Recorde-se que a Santini apresenta novos parceiros de norte a sul do país (disponíveis na página de Instagram).