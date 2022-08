Os vinhos rosés de Kylie Minogue são líderes no Reino Unido e também já estão à venda em Portugal

Estávamos em 2020 quando Kylie Minogue se lançou no mundo dos vinhos, nomeadamente nos rosés. Em dois anos, o sucesso fala por si: é uma das marcas de vinhos mais bem-sucedidas, com mais de 5 milhões de garrafas vendidas desde o seu lançamento, nos 10 países onde é comercializada. Em pouco mais de dois anos a Kylie Minogue Wines alcançou sucesso com um portefólio de nove vinhos, incluindo os mais vendidos no Reino Unido – Signature Rosé e Prosecco Rosé –, recebendo vários prémios, incluindo dois ouros nos prestigiados The Drinks Business Wine Awards.

Desta forma, os Kylie Minogue Wines chegam a Portugal pela mão da Sogrape Distribuição. Sparkling Prosecco Rosé, Côtes de Provence Rosé e Signature Rosé são os três vinhos da marca que vão estar disponíveis, reforçando a oferta de fine wines da distribuidora, no mercado nacional.

“É um privilégio trazer vinhos Kylie Minogue para Portugal e reforçar o nosso portefólio com esta referência”, refere Gonçalo Sousa Machado, Diretor Geral da Sogrape Distribuição.

“Através da sua paixão pelo vinho e gosto requintado, Kylie Minogue criou um portefólio de rosés elegantes, tanto na sua composição como no design, que são um verdadeiro caso de sucesso em diversos países e acreditamos que Portugal não será exceção”, conclui.

Os vinhos disponíveis em Portugal

Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé

Produzido na pitoresca propriedade Château Sainte Roseline, situada na mais antiga região vinícola da França, o vinho Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé apresenta uma elegante cor rosa-pálido com aromas sedutores e expressivos de toranja, melancia e flor de limoeiro. Paladar crocante, seco e texturizado com frutos frescos que conduzem a um final longo e sedoso.

Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé

O espumante Prosecco Rosé vem da prestigiada propriedade Zonin, uma empresa produtora de vinhos familiar, que abrange sete gerações pioneiras do D.O.C. Prosecco premium e que celebraram o seu 200º aniversário em 2021. No coração de Veneto, nas pitorescas colinas de Gambellara, em Itália, situam-se os 4.000 hectares que produzem alguns dos melhores Prosecco's do mundo. Kylie Minogue Prosecco Rosé é um elegante espumante com notas de morangos frescos, framboesas e flores e paladar texturizado e crocante, com um refrescante acabamento cítrico.

Kylie Minogue Signature Rosé

Uma mistura elegante e personalizada feita a partir de uvas Carignan e Cabernet Sauvignon, provenientes da ensolarada costa do sul da França, uma região conhecida pela sua inovadora viticultura. Com uma deliciosa e fresca primeira impressão, a elegante mistura apresenta uma tonalidade rosa-pálida, com aromas delicados e sedutores de bagas frescas e flores brancas, refinadas e refrescantes no paladar com um acabamento frutado e crocante.