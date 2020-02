“O Pecado Mora ao Lado” apresentava-nos o filme de 1955 com a sedutora Marilyn Monroe. No caso do “The Original Sinner”, o cocktail que o Vogue Café Porto apresenta para comemorar o Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, o pecado mora dentro de casa.

A bebida, de acordo com a equipa daquele restaurante bar na Invicta, o cocktail (7,00 euros) “remete para os jardins de Adão e Eva, com um toque indispensável de acidez. A criação combina gin de maçã vermelha, sumo de maçã ácida, licor de toranja e espuma de funcho. É finalizado com apontamentos de funcho e pétalas de flor”.

Quem quiser prolongar a permanência no restaurante pode contar com um menu dedicado à ocasião. A abrir o apetite, são sugeridas duas entradas: dourada curada com citrinos, carabineiro e caviar de esturjão e ostras de frango com cebola caramelizada, espumante e queijo da Ilha. Segue-se o prato principal de lombo de veado com aipo fumado, duxelles de cogumelos e romã. A finalizar, o petit gâteau de chocolate negro com frutos vermelhos e sorvete.

Vogue Café Porto Rua de Avis, nº 10, Porto Horário: Das 12h00 à 01h00 de domingo a quinta e das 12h00 às 02h00, às sextas e sábados. Contactos: Tel. 223 398 550; E-mail reservations@voguecafe.pt

O menu (55,00 euros) inclui uma seleção de vinhos, águas e refrigerantes.