Todos os sete cursos em torno do mundo da cerveja terão aulas online, com conteúdo síncrono, ou seja, as apresentações são realizadas ao vivo e será possível interagir em tempo real e tirar dúvidas com os especialistas.

Atualmente estão abertas as inscrições para os cursos de: Tecnologia Cervejeira, Lúpulo, Água Cervejeira, Controlo de Qualidade na Produção de Cervejas, Elaboração de Receitas, Harmonização com Cervejas e Cervejeiro Caseiro.

Para Pedro Mota, CEO da Cerveja Nortada, esta parceria com a Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) é “uma excelente oportunidade para desenvolver e dinamizar o movimento da cerveja artesanal em Portugal. No nosso país, o consumo de cerveja ainda está muito concentrado nas marcas industriais e é essencial que cada vez se fale mais de cerveja e se perceba mais de cerveja, tanto ao nível dos consumidores como dos produtores”.

Para Carlo Bressiani, diretor da ESCM, “a profissionalização é uma procura cada vez mais constante das cervejeiras em todo o mundo. Em seis anos de existência, recebemos alunos de mais de 20 países à procura de formação. Foi isso que determinou a nossa dinâmica em chegar mais perto desses profissionais”.

Com mais de dez mil alunos formados em seis anos de atuação, a Escola Superior de Cerveja e Malte é a primeira e única instituição de ensino superior da América Latina, especializada na cerveja. Portugal é o quinto país onde a ESCM está presente, e o primeiro na Europa. A instituição estava até agora presente no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Dispõe de 90 cursos diferentes e 300 turmas já formadas.

Na sede, em Blumenau (SC), além das salas de aula estão disponíveis 12 laboratórios voltados para o ensino de cerveja. As parcerias com cervejeiros regionais garantem visitas técnicas e o contacto com o mercado durante os cursos.