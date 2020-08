O ano de 2020 conta com a segunda edição do concurso de azeites “Brazil International Olive Oil Competition”, iniciativa que reunirá numa propriedade duriense, a Quinta do Portal, alguns dos melhores azeites do mundo. Prevê a organização a presença de 80 azeites de 11 diferentes países. Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos da América, Grécia, Itália, Tunísia, Turquia e Uruguai serão os países representados.

Recorde-se que o Quinta do Portal Azeite Virgem Extra Premium foi o vencedor da primeira edição, realizada em São Paulo em agosto de 2019. Por isso, recebe agora o evento, decorrendo as provas nos dias 24 e 25, no auditório do armazém de envelhecimento de vinhos desenhado por Siza Vieira para a Quinta do Portal. No final do dia 25 serão conhecidos os resultados.

“O Brasil International Olive Oil Competition IOOC é um evento gastronómico que em pouco tempo se tornou uma referência para produtores de azeite do mundo, ajudando a amplificar junto dos consumidores, distribuidores, chefes de cozinha e restaurantes o trabalho de excelência que é feito pelos produtores na área da olivicultura. O júri, de quatro nacionalidades diferentes, é constituído pelas maiores autoridades da crítica gastronómica, superespecializados em azeites extra virgem”, informa a Quinta do Portal em comunicado.

Há muitos anos que a Quinta do Portal produz azeite para consumo nos seus espaços de restauração, mas a aposta mais séria na olivicultura foi feita a partir de 2017, com duas novas plantações de olival, uma em bordadura na Quinta do Confradeiro e outra em sistema contínuo. Estas novas plantações juntaram-se, assim, a um outro olival que já estava em produção e que permitem que a empresa tenha quantitativos adequados para o mercado de exportação, em que o Brasil se assume como um dos principais destinos.